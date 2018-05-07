Медведев предложил кандидатов в вице-премьеры. Дворковича, Хлопонина, Шувалова и Рогозина в списке нет
Исполняющий обязанности премьера РФ Дмитрий Медведев предложил в ходе консультаций с фракцией «Единой России» кандидатов в вице-премьеры нового правительства
Первым вице-премьером он предложил назначить министра финансов Антона Силуанова — он будет курировать экономику и финансы.
На должности вице-премьеров Медведев предложил Дмитрия Козака (сфера промышленности и энергетики; ранее он курировал пространственное развитие, в частности межбюджетные отношения, инфраструктуру в регионах, ЖКХ), замминистра обороны Юрия Борисова (оборонно-промышленный комплекс), Виталия Мутко (строительство и региональная политика; ранее он курировал спорт, туризм и молодежную политику), Ольгу Голодец (культура и спорт; ранее она занимала пост зампредседателя правительства по социальным вопросам), главу Счетной палаты Татьяну Голикову (социальная политика и здравоохранение), полпреда президента в ЦФО, экс-губернатора Воронежской области и бывшего министра сельского хозяйства Алексея Гордеева (сельское хозяйство), бывшего замглавы аппарата правительства Максима Акимова (транспорт, связь и цифровая экономика) и помощника президента Константина Чуйченко — в качестве главы аппарата правительства.
Об этом написала в своем фейсбуке депутат Госдумы Наталья Костенко.
В списке не оказалось Дмитрия Рогозина, который ранее курировал в должности вице-премьера ОПК, Игоря Шувалова, занимавшего пост первого вице-премьера с 2008 года, Аркадия Дворковича, который работал вице-премьером с 2012 года, Александра Хлопонина, занимавшего пост вице-премьера с 2010 года, и руководителя аппарата правительства Сергея Приходько. Также нет Юрия Трутнева, который одновременно занимает посты вице-премьера и полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе.
Как сообщали Юга.ру, 7 мая Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента Российской Федерации. После правительство ушло в отставку. На пост премьер-министра страны Путин предложил Дмитрия Медведева.
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