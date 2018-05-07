Медведев предложил кандидатов в вице-премьеры. Дворковича, Хлопонина, Шувалова и Рогозина в списке нет

Исполняющий обязанности премьера РФ Дмитрий Медведев предложил в ходе консультаций с фракцией «Единой России» кандидатов в вице-премьеры нового правительства

Первым вице-премьером он предложил назначить министра финансов Антона Силуанова — он будет курировать экономику и финансы.

На должности вице-премьеров Медведев предложил Дмитрия Козака (сфера промышленности и энергетики; ранее он курировал пространственное развитие, в частности межбюджетные отношения, инфраструктуру в регионах, ЖКХ), замминистра обороны Юрия Борисова (оборонно-промышленный комплекс), Виталия Мутко (строительство и региональная политика; ранее он курировал спорт, туризм и молодежную политику), Ольгу Голодец (культура и спорт; ранее она занимала пост зампредседателя правительства по социальным вопросам), главу Счетной палаты Татьяну Голикову (социальная политика и здравоохранение), полпреда президента в ЦФО, экс-губернатора Воронежской области и бывшего министра сельского хозяйства Алексея Гордеева (сельское хозяйство), бывшего замглавы аппарата правительства Максима Акимова (транспорт, связь и цифровая экономика) и помощника президента Константина Чуйченко — в качестве главы аппарата правительства.

Об этом написала в своем фейсбуке депутат Госдумы Наталья Костенко.