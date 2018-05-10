Кудрину предложили возглавить Счетную палату. Для него это стало неожиданностью

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Депутаты «Единой России» предложили главе Фонда стратегических разработок, экс-министру финансов Алексею Кудрину возглавить Счетную палату РФ

Эта должность станет вакантной в случае, если кандидатуру Татьяны Голиковой утвердят в качестве вице-премьера в новом составе правительства.

«Да, мне поступило предложение от "Единой России" выдвинуться, для меня это немного неожиданно, и я серьезно подумаю. В ближайшее время встречусь с руководством фракций», — цитируют Кудрина «Ведомости».

По информации издания, изначально единороссы выдвинули на пост главы Счетной палаты первого зампреда Госдумы Александра Жукова, но он отказался, так как, по словам источника, «ему работать вице-спикером интереснее».

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Источник «Интерфакса», знакомый с ситуацией, в свою очередь сообщил, что консультации Кудрина с парламентскими фракциями запланированы на следующую неделю.

Алексей Кудрин занимал пост министра финансов РФ с 2000 по 2011 год, в 2000-2004 и 2007-2011 годах был также вице-премьером правительства.

В сентябре 2011 года его отправил в отставку Владимир Путин, занимавший тогда пост премьер-министра. Поводом послужили разногласия с тогдашним президентом Дмитрием Медведевым. Кудрин в беседе с американскими журналистами заявил, что «точно откажется» от работы в кабинете министров, если Медведев возглавит его. После этого Медведев публично его отчитал и предложил ему уйти в отставку.

После отставки Кудрин создал и возглавил Фонд стратегических инициатив.

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