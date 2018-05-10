Кудрину предложили возглавить Счетную палату. Для него это стало неожиданностью

Депутаты «Единой России» предложили главе Фонда стратегических разработок, экс-министру финансов Алексею Кудрину возглавить Счетную палату РФ

Эта должность станет вакантной в случае, если кандидатуру Татьяны Голиковой утвердят в качестве вице-премьера в новом составе правительства.

«Да, мне поступило предложение от "Единой России" выдвинуться, для меня это немного неожиданно, и я серьезно подумаю. В ближайшее время встречусь с руководством фракций», — цитируют Кудрина «Ведомости».

По информации издания, изначально единороссы выдвинули на пост главы Счетной палаты первого зампреда Госдумы Александра Жукова, но он отказался, так как, по словам источника, «ему работать вице-спикером интереснее».