Накануне роспуска кабмина Путин напомнил правительству о неудачах и поблагодарил за работу

Президент России Владимир Путин вечером 6 мая, накануне отставки кабинета министров, провел встречу с членами правительства

Он поблагодарил правительство за работу.

«Прошедшие шесть лет были действительно насыщенными, наполненными новыми вызовами, неординарным событиями — и в стране, и в мире. Перед правительством, исполнительной властью в целом стоял широчайший круг проблем и вопросов — от текущих до совершенно нестандартных, часто экстренных. Нужны были твердость и последовательность, готовность брать на себя ответственность и реализовывать принятые решения на основе современных подходов. Все эти качества вы проявили. Работали достойно, как настоящая команда, и в этом заслуга председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева», — сказал Путин.

По словам главы государства, все эти годы страна развивалась. Не просто реагировала на возникающие проблемы, а наращивала свои возможности. Из конкретных дел, проектов, инициатив в экономике и социальной сфере, области обороны и безопасности, госуправлении накапливался потенциал качественных изменений, который теперь позволяет ставить новые задачи.

Он уточнил, что ключевые направления работы правительства были связаны с реализацией «майских указов» 2012 года.

«Да, здесь были сложности, проблемы, не всех показателей удалось достичь с точностью до запятой. Так всегда бывает, когда берешься за масштабный, долгосрочный проект. При этом ситуация постоянно менялась, появлялись новые, часто очень объективные факторы. Но ощутимые результаты, динамика, изменения есть», — пояснил президент.

По его мнению, в целом ключевая задача на ближайшие годы — уверенное повышение реальных доходов граждан.

«Для этого сейчас есть хорошая база. Выросла общая устойчивость экономики, она справилась и с резким падением цен на нефть, и с попытками санкционного давления, и с колебаниями глобальной конъюнктуры», — отметил Путин.

Он добавил, что действия правительства позволили преодолеть спад, обеспечить восстановление и оживление во многих секторах экономики. В целом экономика выходит на траекторию роста. Путин заявил, что важно сохранить и развивать такие же современные подходы и в целом обеспечить преемственность работы, сообщает пресс-служба администрации президента РФ.

После инаугурации президента РФ Владимира Путина нынешний кабинет министров слагает свои полномочия перед вступившим в должность главой государства. Это решение оформляют соответствующим распоряжением правительства в день вступления в должность президента. При этом члены прошлого кабинета министров продолжают исполнять обязанности до формирования нового состава.

Президент в течение двух недель должен предложить Госдуме кандидатуру на пост премьер-министра, сообщает РИА «Новости».