Госдума утвердила Медведева на посту премьер-министра

Госдума утвердила Дмитрия Медведева на должность председателя правительства РФ

Кандидатуру Медведева поддержали фракции ЛДПР и «Единая Россия», КПРФ и «Справедливая Россия» — высказались против. Вопрос о премьере был единственным на заседании, голосование было открытым. Кандидатуру главы правительства представил президент Владимир Путин. Он сказа, что Медведев «возглавлял правительство в сложные годы».

«Несмотря на эти сложности, правительству удалось решить не только неординарные экстренные задачи, но и при этом сохранить перспективу развития, постоянно наращивать эти возможности, нацеленные на среднесрочную и более отдаленную перспективу», — сказал Путин.

После Медведев рассказал об итогах и основных направлениях работы правительства.

«Мы сформировали качественную базу, и меньше месяца назад в отчете правительства я уже рассказывал о тех механизмах, которые мы с вами совместно запустили, о результатах, которые мы с вами достигли за годы работы предыдущего правительства, которое я возглавлял», — цитирует премьера РИА «Новости».