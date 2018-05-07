Путин вступил в должность президента четвертый раз

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Владимир Путин вступил в должность президента Российской Федерации

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Об этом сказал председатель Конституционного суда Валерий Зорькин после того, как Путин принял президентский знак и принес присягу. Церемония прошла в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.

Путин стал президентом в четвертый раз. Два его первых срока длились по четыре года, потом в Конституцию внесли изменения, и президентский срок продлили до шести лет. Новый срок полномочий Путина завершится в 2024 году.

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