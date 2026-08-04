Трагедия в Севастополе: в селе Хмельницком военнослужащий открыл стрельбу, есть погибшие
В Севастополе задержали военнослужащего после стрельбы с жертвами в селе Хмельницком
4 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в селе Хмельницком военнослужащий открыл огонь по своим сослуживцам. В результате стрельбы один человек погиб, еще один получил ранения.
После этого подозреваемый покинул место происшествия и продолжил стрельбу по мирным жителям. Нападавший ранил еще трех человек и трех убил — мужчин 71 и 59 лет, а также 64-летнюю женщину. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
Подозреваемого задержали. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, следователи и криминалисты.
Напомним, 12 мая девятиклассник устроил стрельбу из пневматического пистолета в школе в Гулькевичах. Пострадали двое детей, их госпитализировали.
Как писали Юга.ру, 11 февраля в Анапе возле здания индустриального техникума на улице Промышленной произошла стрельба. Охранник учебного заведения погиб, двоих человек ранили.