Трагедия в Севастополе: в селе Хмельницком военнослужащий открыл стрельбу, есть погибшие

В Севастополе задержали военнослужащего после стрельбы с жертвами в селе Хмельницком

4 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в селе Хмельницком военнослужащий открыл огонь по своим сослуживцам. В результате стрельбы один человек погиб, еще один получил ранения.

После этого подозреваемый покинул место происшествия и продолжил стрельбу по мирным жителям. Нападавший ранил еще трех человек и трех убил — мужчин 71 и 59 лет, а также 64-летнюю женщину. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.