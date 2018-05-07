Путин предложил кандидатуру Медведева на пост премьер-министра

Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра страны

«В соответствии с пунктом «а» статьи 83 и статьей 111 Конституции Российской Федерации Президент внёс кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия Государственной Думы на назначение его Председателем Правительства Российской Федерации», — цитирует сообщение Кремля RT .

Как сообщали Юга.ру, 7 мая Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента Российской Федерации. Правительство следом ушло в отставку.