Путин предложил кандидатуру Медведева на пост премьер-министра
Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра страны
«В соответствии с пунктом «а» статьи 83 и статьей 111 Конституции Российской Федерации Президент внёс кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия Государственной Думы на назначение его Председателем Правительства Российской Федерации», — цитирует сообщение Кремля RT.
Как сообщали Юга.ру, 7 мая Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента Российской Федерации. Правительство следом ушло в отставку.
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