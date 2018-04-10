Около 2 тыс. человек встретили чемпиона UFC Нурмагомедова в аэропорту Махачкалы

Около 2 тыс. человек встретили бойца Хабиба Нурмагомедова в аэропорту Махачкалы после того, как он завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC)

Накануне вечером Нурмагомедов вернулся в Дагестан. В аэропорту бойца встречали родственники, друзья, знакомые, односельчане, болельщики из разных городов и районов республики, а также руководство Дагестана, главы министерств, муниципалитетов, спортсмены и артисты.

Как сообщали Юга.ру, боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов 8 апреля одержал победу над американцем Элом Яквинтой и стал обладателем титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

«Желаю вам новых успехов, скорейшего восстановления. Сегодня все внимание приковано к Дагестану. Спасибо за это», — цитирует Здунова ТАСС.

Нурмагомедов поблагодарил собравшихся за поддержку.

«Большое спасибо всем, кто приехал, поддержал. На самом деле очень приятно. Столько молодежи, столько людей собралось. Я всегда чувствую вашу поддержку, в будущем меня ждут большие бои», — заключил спортсмен.