Суд продлил арест чеченскому правозащитнику Титиеву

Старопромысловский районный суд Грозного на два месяца продлил арест руководителю чеченского «Мемориала» Оюбу Титиеву

Об этом сообщается в телеграм-канале «Мемориала».

«Арест Оюба Титиева продлен на два месяца, до 9 мая», — говорится в сообщении.

По словам правозащитника, ни следователь, ни прокурор не привели никаких доказательств того, что Титиев, если его выпустят из-под ареста, скроется от следствия или будет оказывать давление на следователей и свидетелей.