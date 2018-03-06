Суд продлил арест чеченскому правозащитнику Титиеву
Старопромысловский районный суд Грозного на два месяца продлил арест руководителю чеченского «Мемориала» Оюбу Титиеву
Об этом сообщается в телеграм-канале «Мемориала».
«Арест Оюба Титиева продлен на два месяца, до 9 мая», — говорится в сообщении.
По словам правозащитника, ни следователь, ни прокурор не привели никаких доказательств того, что Титиев, если его выпустят из-под ареста, скроется от следствия или будет оказывать давление на следователей и свидетелей.
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Как сообщали Юга.ру, Титиева задержали утром 9 января после обыска его автомобиля, где нашли пакет с веществом, похожим на марихуану. В тот же день в отношении него возбудили уголовное дело о хранении наркотиков, а 10 января предъявили обвинение. Правозащитный центр «Мемориал» признал Титиева политзаключенным.
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