Европейский омбудсмен призвал власти освободить главу чеченского «Мемориала»

Комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс прокомментировал задержание главы чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева

Муйжниекс отметил, что Титиев как представитель «Мемориала» много лет вносит неоценимый вклад в дело защиты прав человека. Теперь, по словам омбудсмена, правозащитник «подвергается уголовному преследованию по сомнительным обвинениям».

«Я призываю российские власти, как региональные, так и федеральные, обеспечить немедленное освобождение господина Титиева и предоставить ему необходимую защиту», — цитирует Муйжниекса «Интерфакс».

Как сообщали Юга.ру, утром 9 января Оюба Титиева задержали, в отношении него возбудили уголовное дело о хранении наркотиков.