Европейский омбудсмен призвал власти освободить главу чеченского «Мемориала»

Чечня, В мире

Распечатать

  • © Фото Юга.ру

Комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс прокомментировал задержание главы чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева

Муйжниекс отметил, что Титиев как представитель «Мемориала» много лет вносит неоценимый вклад в дело защиты прав человека. Теперь, по словам омбудсмена, правозащитник «подвергается уголовному преследованию по сомнительным обвинениям».

«Я призываю российские власти, как региональные, так и федеральные, обеспечить немедленное освобождение господина Титиева и предоставить ему необходимую защиту», — цитирует Муйжниекса «Интерфакс».

Как сообщали Юга.ру, утром 9 января Оюба Титиева задержали, в отношении него возбудили уголовное дело о хранении наркотиков.

Правозащитники
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

«Локомотив-Кубань» обыграл «Тренто» в матче Топ-16 Еврокубка
Хакеры назвали Макларена исполнителем заказа отстранить Россию от Олимпиад и дискредитировать МОК
В колонии на Ставрополье перехватили квадрокоптер с посылкой для осужденного
В Адыгее будут судить двух краснодарцев за совершение 14 квартирных краж
В Адыгее на благоустройство дворов направят 116 млн рублей
Разработку законопроекта об электронных трудовых книжках отложили на год

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале