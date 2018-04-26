Суд вновь продлил арест главе чеченского «Мемориала» Титиева

Старопромысловский суд Грозного продлил срок содержания под стражей руководителю чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюбу Титиеву

Адвокат активиста Петр Заикин рассказал, что следователь направил в суд документы на продление меры пресечения, и ходатайство было удовлетворено. Таким образом, арест продлен на месяц — как минимум до 9 июня, передает ТАСС.

Как сообщали Юга.ру, утром 9 января полицейские в рамках профилактических мероприятий обыскали автомобиль 60-летнего Оюба Титиева и нашли пакет со 180 граммами марихуаны. Правозащитника задержали, в отношении него возбудили уголовное дело о хранении наркотиков, а 10 января Титиеву предъявили обвинение и арестовали на два месяца. 6 марта суд продлил срок пребывания Титиева под стражей до 9 мая.