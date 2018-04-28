В майские выходные синоптики обещают на Кубани жару до 30 °С, в горах возможна гроза

Метеорологи представили прогноз погоды в Краснодарском крае на последние дни апреля и начало мая

По данным Краснодарского краевого гидрометцентра, вечером 28 апреля в предгорьях и горах пройдут кратковременные дожди, грозы, местами с градом. В воскресенье осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 7-12 °С, в юго-восточных предгорьях местами похолодает до 3-5 °С, днем 19-24 °С, местами до 27 °С. Ветер 5-10 м/с, порывы до 15 м/с.

В Краснодаре в ночь на воскресенье будет 9-11 °С, днем 24-26 °С. Порывы ветра могут достигать 12 м/с. На Черноморском побережье ночные температуры — 11-16 °С, днем будет около 21-26 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с, в Новороссийске возможно усиление до 15-20 м/с, ночью и утром — 23-25 м/с. Температура воды в Черном и Азовском морях составит 14-16 °С, в районе Геленджика — до 17 °С.

В понедельник и вторник также ожидается ясная погода, однако днем и вечером 1 мая местами в предгорьях и горных районах возможен кратковременный дождь, гроза. По ночам температура будет опускаться до 7-12 °С, на Азовском побережье — до 15 °С, в юго-восточных предгорьях местами 3-8 °С. Днем будет 23-28 °С, местами до 30°. Ветер 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. На побережье Черного моря по ночам ожидается 12-17 °С, днем 22-27 °С, на юге до 29 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с, в районе Новороссийска 9-14 м/с, порывы 15-17 м/с, 1 мая усиление до 20 м/с.