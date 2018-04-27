В амфитеатре парка «Краснодар» начнут показывать кино

В парке возле стадиона ФК «Краснодар» 28 и 29 апреля покажут фильмы с Одри Хэпберн

В официальном аккаунте городского парка «Краснодар» сообщается, что суббота и воскресенье будут днями показа в амфитеатре. В субботу в 20:00 посетители парка смогут увидеть «Римские каникулы», в воскресенье в это же время покажут «Забавную мордашку». Кинобиблиотека будет постоянно пополняться, отметили в пресс-службе парка.

По прогнозу погоды, в выходные в Краснодаре осадков не ожидается, температура воздуха вечером — 16-23 °С.