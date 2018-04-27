В амфитеатре парка «Краснодар» начнут показывать кино
В парке возле стадиона ФК «Краснодар» 28 и 29 апреля покажут фильмы с Одри Хэпберн
В официальном аккаунте городского парка «Краснодар» сообщается, что суббота и воскресенье будут днями показа в амфитеатре.
В субботу в 20:00 посетители парка смогут увидеть «Римские каникулы», в воскресенье в это же время покажут «Забавную мордашку».
Кинобиблиотека будет постоянно пополняться, отметили в пресс-службе парка.
По прогнозу погоды, в выходные в Краснодаре осадков не ожидается, температура воздуха вечером — 16-23 °С.
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Напомним, 30 апреля на арене «быков» состоится матч с лидером чемпионата России московским «Локомотивом». Билеты на поединок можно приобрести в кассах стадиона.
Как сообщали Юга.ру, парк у стадиона «Краснодара» открылся в сентябре 2017 года. В амфитеатре проходили показы футбольных матчей между сборными России и Аргентины, а также поединки пьемьер-лиги «Зенит» — «Краснодар» и ЦСКА — «Краснодар».
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