В амфитеатре парка «Краснодар» начнут показывать кино

Суббота и воскресенье - #ДниПоказа в моем амфитеатре! Вас ждут легендарные киноленты с гениальной Одри Хепбёрн в главной роли! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ В субботу в 20:00 "Римские каникулы" ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ В воскресенье в 20:00 "Забавная мордашка" #ПаркКраснодар

A post shared by Official Park Krasnodar (@officialparkkrasnodar) on Apr 27, 2018 at 3:44am PDT