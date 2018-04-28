МЧС предупредило об аномальной жаре в Крыму на майские праздники

В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за аномально жаркой погоды с 29 апреля по 4 мая

В этот период Крымский гидрометцентр прогнозирует в степных и предгорных районах полуострова аномальную жару: среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму более чем на на 7 °С.

По данным метеорологов, 29-30 апреля в республике будет ясно и до 29 °С, 1-2 мая воздух прогреется до 30 °С. Температура морской воды — 13-15 °С.

Жителям и гостям Крыма рекомендовали соблюдать правила безопасности при обращении с огнем, призвали быть осторожными во время отдыха у воды и не оставлять детей без присмотра. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями в жару следует ограничить пребывание на солнце, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ Крыму.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам (3652) 55-09-04 или 101.

Как сообщали Юга.ру, на Кубани 28 и 29 апреля прогнозируют дожди с грозами и с градом. Дневная температура воздуха — 19-24 °С, местами до 26 °С. 30 апреля осадков не ожидается, термометры покажут до 28 °С.