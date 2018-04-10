В Сочи горнолыжный сезон продлится до 13 мая

В Сочи на курорте «Горки Город» сезон катания будет самым длинным в Красной Поляне, он продлится до 13 мая

«Максимально продлить горнолыжный сезон нам позволяет особая горноклиматическая зона "Цирк 2" на хребте Аибга. Несмотря на теплую и малоснежную зиму, мы сможем поддержать трассы в рабочем состоянии до середины мая. А снежники в "Цирке 2" не тают до середины лета», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе курорта «Горки Город».

Отмечается, что именно в зоне «Цирк 2» раньше всех стартуют тестовые катания для райдеров.

В управлении курортов и рекреационных ресурсов администрации Сочи порталу Юга.ру рассказали, что курорты Красной Поляны в зимнем сезоне 2017-2018 годов планируют принять 1,5 млн туристов. Общая протяженность трасс различного уровня сложности в Сочи составляет 150 км.

Как сообщали Юга.ру, 12 марта курорты Красной Поляны начали переводить на весенний режим работы. В «Роза Хутор» рассказали, что горнолыжный сезон на курорте продлится до 22 апреля.

4 апреля из-за рекордно теплой весны начали закрывать красные трассы на плато Псехако.

Накануне первыми в этом сезоне закрыли трассы для катания на склоне Лаура, который находится на плато Псехако.