В Анапе запустят колесо обозрения высотой 70 метров

В детском парке Анапы «Книга джунглей» 29 апреля состоится торжественное открытие самого высокого на курорте колеса обозрения

Высота колеса обозрения составляет 70 метров. Аттракцион вмещает 180 человек и состоит из 30 кабинок, в каждой из которых 6 мест. В каждой кабинке встроен дополнительный фиксатор, который не даст ей сорваться в случае чрезвычайной ситуации.

Аттракцион монтировали в течение года. При выборе безопасного места установки колеса обозрения учитывали климатические и ландшафтные особенности — температуру воздуха в жаркий день и силу ветра, а также сейсмическую активность территории, передает «Анапа Регион».

Открытие нового аттракциона состоится 29 апреля в 12:00, в этот день колесо обозрения будет работать до последнего посетителя, билет будет стоить 150 рублей. Кроме того, среди гостей парка проведут розыгрыш бесплатных билетов.

Колесо обозрения станет первым аттракционом, запущенным в новом парке, остальные карусели свою начнут работать в следующем году.

Самое высокое колесо обозрения в России находится в сочинском поселке Лазаревском. Его высота составляет 83,5 метра. Также в число самых высоких аттракционов в стране входит геленджикское чертово колесо высотой 80 метров.

Как сообщали Юга.ру, в 2014 году в Краснодаре установили новое 52-метровое колесо обозрения.