В дело о банкротстве ФК «Кубань» вступил банк «Кубань Кредит»

Коммерческий банк «Кубань Кредит» подал в Арбитражный суд Краснодарского края иск о признании банкротом футбольного клуба «Кубань»

Арбитраж принял заявление от ООО КБ «Кубань Кредит» 2 апреля, следует из материалов картотеки дел на сайте суда. Дата рассмотрения иска не определена.

Кроме того, в марте арбитраж принял заявление от нижегородского ООО «АвиаТехнологии» о признании банкротом клуба. Таким образом, в суде находится три иска о банкротстве футбольного клуба.

Как сообщали Юга.ру, в апреле 2017 года инспекция ФНС подала в Арбитражный суд Краснодарского края заявление о признании «Кубани» банкротом со ссылкой на долг в размере 288,4 млн рублей.

В мае суд принял заявление о вступлении в дело от «Ростовской управляющей компании», которая в 2016 году предоставила футбольному клубу кредит на сумму более 50 млн рублей. В рамках дела о банкротстве ростовское предприятие требует, чтобы суд запретил «Кубани» погашать долг по зарплате бывшему тренеру Дану Петреску и другим сотрудникам клуба.