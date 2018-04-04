В дело о банкротстве ФК «Кубань» вступил банк «Кубань Кредит»
Коммерческий банк «Кубань Кредит» подал в Арбитражный суд Краснодарского края иск о признании банкротом футбольного клуба «Кубань»
Арбитраж принял заявление от ООО КБ «Кубань Кредит» 2 апреля, следует из материалов картотеки дел на сайте суда. Дата рассмотрения иска не определена.
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Кроме того, в марте арбитраж принял заявление от нижегородского ООО «АвиаТехнологии» о признании банкротом клуба. Таким образом, в суде находится три иска о банкротстве футбольного клуба.
Как сообщали Юга.ру, в апреле 2017 года инспекция ФНС подала в Арбитражный суд Краснодарского края заявление о признании «Кубани» банкротом со ссылкой на долг в размере 288,4 млн рублей.
В мае суд принял заявление о вступлении в дело от «Ростовской управляющей компании», которая в 2016 году предоставила футбольному клубу кредит на сумму более 50 млн рублей. В рамках дела о банкротстве ростовское предприятие требует, чтобы суд запретил «Кубани» погашать долг по зарплате бывшему тренеру Дану Петреску и другим сотрудникам клуба.
Очередное рассмотрение дела запланировано на 20 апреля. В рамках обеспечительных мер футбольному клубу запретили проводить реорганизацию в любой форме, кроме преобразования.
В конце марта СМИ написали о возбуждении уголовного дела о хищении средств в «Кубани», а также об аресте финансового директора Владислава Белецкого и обысках в офисе и у руководителей клуба. Накануне стало известно, что финдиректор арестован на два месяца по подозрению в присвоении 40 млн рублей, которые он провел через фирмы-однодневки и обналичил.
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