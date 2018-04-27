СМИ сообщили об уголовном деле против главы минспорта Кубани из-за субсидий ФК «Кубань»

Глава минспорта Краснодарского края Людмила Чернова стала фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ)

Чиновницу подозревают в незаконных выплатах 886 млн рублей футбольному клубу «Кубань», сейчас проводятся обыски по месту ее жительства, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Чернова в 2012 и 2013 годах заключила договоры о выделении ФК "Кубань" субсидий в рамках региональной программы по поддержке команд по игровым видам спорта и допсоглашения к ним. Согласно закону о краевом бюджете, эти средства могли быть выделены только некоммерческим организациям, а ООО "Футбольный клуб "Кубань" являлось на тот момент коммерческим», — сообщил источник.

По версии следствия, это причинило администрации Краснодарского края имущественный ущерб на 886 млн рублей.

Напомним, около двух лет назад стало известно о финансовых проблемах ФК «Кубань». У клуба образовались большие долги перед футболистами и сотрудниками клуба, а в апреле 2017 года инспекция ФНС подала заявление о банкротстве клуба, его рассмотрение несколько раз переносилось и до сих пор не состоялось. В июне прошлого года вице-губернатор Андрей Коробка заявил, что общая сумма долгов «Кубани» составляет 2,5 млрд рублей.

В конце марта СМИ написали о возбуждении уголовного дела о хищении средств в «Кубани», а также об аресте финансового директора Владислава Белецкого и обысках в офисе и у руководителей клуба. Позже стало известно, что финдиректор арестован на два месяца по подозрению в присвоении 40 млн рублей, которые он провел через фирмы-однодневки и обналичил.