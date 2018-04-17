Роскомнадзор создал по вопросам Telegram электронную почту, которую назвал горячей линией
Роскомнадзор создал горячую линию для противодействия распространению ложной информации в связи с ограничением доступа к Telegram
«В связи с исполнением Роскомнадзором судебного решения об ограничении доступа к ресурсам, обеспечивающим функционирование мессенджера Telegram, в интернете публикуется недостоверная информация о якобы имевших место блокировках добросовестных интернет-ресурсов», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Для проверки информации и предотвращения распространения ложных сведений создали специальную электронную почту Hotlinerkn@rkn.gov.ru. На нее граждане могут направлять свои вопросы по поводу блокировки интернет-ресурсов.
Сообщения, поступающие на этот адрес, будут проверять, при необходимости последует публичный ответ, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.
Как сообщали Юга.ру, Telegram отказался предоставить ФСБ ключи для шифровки сообщений пользователей. Роскомнадзор 6 апреля подал иск о блокировке Telegram, а 12 апреля попросил Таганский районный суд немедленно заблокировать Telegram в случае удовлетворения иска. Суд 13 апреля постановил заблокировать в России Telegram и разрешил Роскомнадзору сделать это немедленно.
Роскомнадзор внес ссылки на сервисы Telegram в реестр запрещенных сайтов 11 апреля с формулировкой «доступ не ограничивается».
Создатель мессенджера Павел Дуров пообещал использовать встроенные методы для обхода блокировки.
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