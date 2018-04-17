Роскомнадзор создал по вопросам Telegram электронную почту, которую назвал горячей линией

Роскомнадзор создал горячую линию для противодействия распространению ложной информации в связи с ограничением доступа к Telegram

«В связи с исполнением Роскомнадзором судебного решения об ограничении доступа к ресурсам, обеспечивающим функционирование мессенджера Telegram, в интернете публикуется недостоверная информация о якобы имевших место блокировках добросовестных интернет-ресурсов», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Для проверки информации и предотвращения распространения ложных сведений создали специальную электронную почту Hotlinerkn@rkn.gov.ru. На нее граждане могут направлять свои вопросы по поводу блокировки интернет-ресурсов.

Сообщения, поступающие на этот адрес, будут проверять, при необходимости последует публичный ответ, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.