В Минводах на оппозиционера завели дело о хранении наркотиков. Он утверждает, что ему их подбросили
Активиста из Минеральных Вод Михаила Савостина арестовали по подозрению в хранении наркотических веществ
Савостин является членом политсовета Ассамблеи народов Кавказа и председателем ставропольского регионального отделения профсоюза «Солидарность». Участвовал в санкционированных и несанкционированных акциях, в частности против коррупции, а также выступал против внедрения системы «Платон».
5 апреля активист с товарищем на своей машине выехал в Вильнюс на форум «Свободная Россия». На выезде из Минвод автомобиль остановили полицейские.
В протоколе указано, что Савостин «сбросил под колесо автомобиля» какой-то пакет, что стало причиной для обыска, в ходе которого в кармане джинсов мужчины нашли еще один пакет — с марихуаной.
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По версии адвоката Савостина Виталия Зубенко, в пригороде Минеральных Вод машине с его подзащитным преградил дорогу микроавтобус, из которого выбежали люди в масках. Товарища Савостина повалили на землю лицом вниз, а Савостина силой завели в микроавтобус. Там сотрудники правоохранительных органов связали ему руки проволокой и «провели некие манипуляции в районе карманов».
После этого Савостина со связанными руками вывели из машины и он заметил под колесом микроавтобуса большой пакет с марихуаной. Затем полицейские вынули из заднего кармана его штанов пакет с наркотиками.
Адвокат подчеркнул, что по версии полиции Михаил Савостин выкинул пакет с марихуаной прямо перед глазами правоохранителей, однако очевидно, что это выглядит как минимум нелогично и странно, передает «Медуза».
Савостина задержали, доставили в отдел МВД Минеральных Вод и предъявили обвинение по ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение и хранение наркотиков). Через два дня суд решил арестовать активиста на два месяца за хранение наркотических веществ в особо крупном размере.
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Зубенко обжаловал арест и подал ходатайство о проведении экспертизы, доказывающей, что при задержании запястья Савостина были травмированы, откуда следует, что он не мог ничего выбросить из карманов.
Как сообщали Юга.ру, 9 января в Чечне задержали руководителя регионального представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева после того, как при обыске его машины нашли пакет со 180 граммами марихуаны. 60-летний мужчина утверждал, что наркотики ему подюросили. В тот же день возбудили уголовное дело, а 10 января активисту предъявили обвинение. Суд назначил ему арест до 9 мая.
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