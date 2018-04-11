В Минводах на оппозиционера завели дело о хранении наркотиков. Он утверждает, что ему их подбросили

Активиста из Минеральных Вод Михаила Савостина арестовали по подозрению в хранении наркотических веществ

Савостин является членом политсовета Ассамблеи народов Кавказа и председателем ставропольского регионального отделения профсоюза «Солидарность». Участвовал в санкционированных и несанкционированных акциях, в частности против коррупции, а также выступал против внедрения системы «Платон». 5 апреля активист с товарищем на своей машине выехал в Вильнюс на форум «Свободная Россия». На выезде из Минвод автомобиль остановили полицейские. В протоколе указано, что Савостин «сбросил под колесо автомобиля» какой-то пакет, что стало причиной для обыска, в ходе которого в кармане джинсов мужчины нашли еще один пакет — с марихуаной.

По версии адвоката Савостина Виталия Зубенко, в пригороде Минеральных Вод машине с его подзащитным преградил дорогу микроавтобус, из которого выбежали люди в масках. Товарища Савостина повалили на землю лицом вниз, а Савостина силой завели в микроавтобус. Там сотрудники правоохранительных органов связали ему руки проволокой и «провели некие манипуляции в районе карманов». После этого Савостина со связанными руками вывели из машины и он заметил под колесом микроавтобуса большой пакет с марихуаной. Затем полицейские вынули из заднего кармана его штанов пакет с наркотиками. Адвокат подчеркнул, что по версии полиции Михаил Савостин выкинул пакет с марихуаной прямо перед глазами правоохранителей, однако очевидно, что это выглядит как минимум нелогично и странно, передает «Медуза». Савостина задержали, доставили в отдел МВД Минеральных Вод и предъявили обвинение по ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение и хранение наркотиков). Через два дня суд решил арестовать активиста на два месяца за хранение наркотических веществ в особо крупном размере.