Самолет с Явлинским разгерметизировался по пути из Грозного

В самолете, на котором из Грозного в Москву летел лидер партии «Яблоко», кандидат в президенты России Григорий Явлинский, произошла разгерметизация

Пресс-секретарь «Яблока» Игорь Яковлев рассказал, что пилот объявил о разгерметизации салона, когда самолет подлетал к аэропорту в Москве.

«Хотя они сами этого не почувствовали, проблема была в том, что самолет стал резко снижаться, буквально за несколько минут с высоты 10 тыс. метров до 4-5 тыс.», — сообщил пресс-секретарь партии.

После этого у пассажиров возникли неприятные ощущения.

«Люди просто хватались за головы, у кого-то шла кровь из ушей. Самолет встречали три скорые», — цитирует «Интерфакс» Яковлева.

Он добавил, что у Григория Явлинского сильно заложило уши и он до сих пор испытывает из-за этого дискомфорт, но в целом с ним все в порядке.

По данным источника «Интерфакса» в экстренных службах, разгерметизация на «Боинге-737» произошла в 6 марта 17:00. Экипаж самолета доложил о чрезвычайной ситуации на борту и запросил экстренное снижение с высоты 8 тыс. метров до 3 тыс. метров. Судно успешно приземлилось во Внуково. После посадки специалисты аэродрома начали комплексную оценку состояния самолета.

Как сообщали Юга.ру, накануне в Грозном состоялся суд по продлению ареста председателя чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков. Явлинский присутствовал на заседании и ходатайствовал о том, чтобы суд отпустил Титиева под его личное поручительство.