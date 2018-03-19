Верховный суд Чечни оставил под арестом правозащитника Титиева

Верховный суд Чеченской Республики 19 марта оставил без изменения решение Старопромысловского районного суда Грозного о продлении ареста руководителю местного отделения «Мемориала» Оюбу Титиеву

Адвокат главы регионального представительства правозащитного центра «Мемориал» Петр Заикин рассказал, что суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы, Титиев пробудет под стражей до 9 мая, передает ТАСС .

Как сообщали Юга.ру, Оюба Титиева задержали утром 9 января после обыска его автомобиля, где нашли пакет со 180 граммами марихуаны. В тот же день возбудили уголовное дело о хранении наркотиков, а 10 января активисту предъявили обвинение. Титиев получил два месяца ареста. 6 марта Старопромысловский районный суд Грозного продлил срок пребывания Титиева под стражей до 9 мая.

Генпрокуратура провела проверку задержания и уголовного преследования главы чеченского «Мемориала» и не нашла нарушений. В Следственном комитете задержание Титиева отказались проверять.