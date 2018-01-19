Ксения Собчак потребовала у Кадырова освободить главу чеченского «Мемориала»

Кандидат в президенты России от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак обратилась к главе Чеченской республики Рамзану Кадырову с требованием освободить правозащитника Оюба Титиева

Собчак опубликовала открытое письмо, в котором требует у Кадырова немедленно освободить из-под ареста руководителя чеченского представительства правозащитной организации «Мемориал».

«Уже неделю по сфальсифицированному обвинению сидит в тюрьме Оюб Титиев. Прокомментировав его задержание, вы назвали правозащитников "людьми без нации и рода". Как же вы не понимаете: люди, отстаивающие чужие права, и есть самого лучшего, самого важного рода! И вам, я уверена, когда-нибудь понадобится их защита, — говорится в тексте письма, опубликованного на сайте кандидата «против всех». — Рамзан Кадыров! Мы требуем немедленно освободить из-под ареста Оюба Титиева».

Собчак также обратилась к политикам и другим кандидатам в президенты — Алексею Навальному, Григорию Явлинскому, Павлу Грудинину и Борису Титову. Она призвала оставить разногласия и оказать помощь людям.

«Хватит спорить между собой! Спасение конкретных людей, страдающих прямо сейчас, может и должно стать общей целью наших усилий. Путин все равно выиграет эти "как бы выборы", но если мы защитим невинных, в первую очередь правозащитников и политзаключенных, то мы здесь уже не зря», — написала Собчак.

Как сообщали Юга.ру, Аюба Титиева задержали утром 9 января после обыска его автомобиля, где нашли пакет с веществом, похожим на марихуану. В тот же день возбудили уголовное дело о хранении наркотиков, а 10 января предъявили обвинение. Титиев получил два месяца ареста. Он заявляет, что ему подкинули наркотики.

Комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс призвал российские власти освободить Титиева.

11 января «Мемориал» сообщил, что родственникам правозащитника угрожали. На следующий день глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов призвал не политизировать дело Титиева.