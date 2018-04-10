Кубань с 2016 года получила по системе «Платон» более 500 млн рублей
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что регион получил по системе «Платон» более 500 млн рублей
По словам главы Кубани, из них 407 млн рублей получено в качестве компенсации вычета по транспортному налогу.
«Деньги направили на ремонт и реконструкцию дорог. Практически с нуля построили Белореченский мост через реку Белая. Он был признан аварийным, износ элементов достигал 87%. Ездить по такому мосту было опасно», — сказал Кондратьев.
Он пояснил, что строительно-монтажные работы начались в 2016 году, а через год движение по мосту открыли.
«Более 100 млн рублей пошли на строительство объекта. Новый мост спроектирован под современные нагрузки, оснащен тротуарами и искусственным освещением. Его пропускная способность достигает более 10 тыс. машин в сутки. Мост является кратчайшим транспортным коридором к трассе М4 "Дон"», — отметил губернатор.
По данным краевого министерства транспорта, после запуска открытия моста было разрешено движение большегрузов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как сообщали Юга.ру, система «Платон» начала действовать в России 15 ноября 2015 года. Она предусматривает сбор платы с грузовых автомобилей массой более 12 тонн за проезд по федеральным трассам.
Введение системы вызвало массовые акции протеста по всей России, в том числе в Ставропольском и Краснодарском крае, на Дону, в Адыгее и Дагестане, а на митинге в Ростове дальнобойщики потребовали отставки глав Минтранса и Росавтодора.
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