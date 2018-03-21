В Чечне за счет системы «Платон» реконструируют мост через реку

В Чечне на ремонт путепровода через реку Терек направят более 330 млн рублей, которые собрали по системе «Платон»

Мост расположен на трассе Ищерская — Грозный.

В компании-операторе «РТ-Инвест Транспортные системы» сообщили, что за счет средств программы за два года планируют реконструировать десять мостов. В 2016 — 2017 годах с помощью системы «Платон» построили и отремонтировали 20 мостов. В начале 2018 года завершили ремонт моста в Удмуртии.

Всего на реконструкцию и строительство 31 моста правительство РФ в 2016 году выделило за счет средств «Платона» более 12 млрд рублей. Планируется, что в течение двух лет на ремонт мостов направят еще 3,2 млрд рублей. Кроме моста в Чечне, работы проведут на путепроводах в Московской, Орловской, Самарской области, Горном Алтае, Удмуртии, сообщает ТАСС.

Как сообщали Юга.ру, система «Платон» начала действовать в России 15 ноября 2015 года. Она предусматривает сбор платы с грузовых автомобилей массой более 12 тонн за проезд по федеральным трассам.

Введение системы вызвало массовые акции протеста по всей России, в том числе в Ставропольском и Краснодарском крае, на Дону, в Адыгее и Дагестане, а на митинге в Ростове дальнобойщики потребовали отставки глав Минтранса и Росавтодора.