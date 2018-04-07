В Ростовской области закрыли два ТРЦ после проверок пожарной безопасности

В Волгодонске Ростовской области по итогам выявленных нарушений пожарной безопасности запретили работу двух торгово-развлекательных комплексов

Прокуратура совместно с сотрудниками МЧС провела проверку пожарной безопасности в развлекательном центре «Комсомолец» и в торговом комплексе «Атлант» и выявила многочисленные нарушения в кинотеатре «Комсомолец», кафе «I food», «Гинза» и «Феллини», а также в магазине «Галактика» в ТК «Атлант».

Так, эвакуационные выходы из торгового зала «Галактики» не были оборудованы устройствами для беспрепятственного открывания дверей изнутри, в РЦ «Комсомолец» после перепланировки уменьшилась зона действия дымовых извещателей пожарной сигнализации, а за экраном большого кинозала эксплуатировали поврежденные электрические изделия.