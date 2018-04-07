В Ростовской области закрыли два ТРЦ после проверок пожарной безопасности

Ростовская область

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В Волгодонске Ростовской области по итогам выявленных нарушений пожарной безопасности запретили работу двух торгово-развлекательных комплексов

Прокуратура совместно с сотрудниками МЧС провела проверку пожарной безопасности в развлекательном центре «Комсомолец» и в торговом комплексе «Атлант» и выявила многочисленные нарушения в кинотеатре «Комсомолец», кафе «I food», «Гинза» и «Феллини», а также в магазине «Галактика» в ТК «Атлант». 

Так, эвакуационные выходы из торгового зала «Галактики» не были оборудованы устройствами для беспрепятственного открывания дверей изнутри, в РЦ «Комсомолец» после перепланировки уменьшилась зона действия дымовых извещателей пожарной сигнализации, а за экраном большого кинозала эксплуатировали поврежденные электрические изделия.

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Прокуратура направила Волгодонской районный суд два иска об обязании устранить нарушения правил пожарной безопасности и применить обеспечительные меры. Суд запретил осуществлять деятельность двух залов кинотеатра «Комсомолец», трех кафе и магазина «Галактика», передает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Как сообщали Юга.ру, 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове случился пожар, жертвами которого стали 64 человека, среди них 41 ребенок. После этого Генпрокуратура поручила проверить все ТРЦ России. По итогам проверок в стране закрыли более 15 моллов.

Безопасность МЧС Прокуратура
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