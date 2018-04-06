Генпрокуратура создала группу по борьбе с нарушениями пожарной безопасности
В Генеральной прокуратуре РФ создана группа по противодействию нарушениям в сфере пожарной безопасности на объектах массового пребывания людей
Решение создать межведомственную группу было принято после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, где погибли более 60 человек.
Межведомственная группа займется повышением эффективности надзора за исполнением законодательства о пожарной безопасности, обеспечением координации работы заинтересованных органов власти и обмена информацией, передает RT.
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В состав группы вошли сотрудники подразделений Генпрокуратуры, представители МЧС, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, а также общероссийских общественных организаций «Всероссийское добровольное пожарное общество» и «Российский союз спасателей».
Как сообщали Юга.ру, 25 марта в ТЦ Кемерова случился пожар, жертвами которого стали 64 человека, среди них 41 ребенок. После этого Генпрокуратура поручила проверить все ТРЦ России. По итогам проверок в стране закрыли около 15 моллов.
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