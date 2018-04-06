Генпрокуратура создала группу по борьбе с нарушениями пожарной безопасности

В Генеральной прокуратуре РФ создана группа по противодействию нарушениям в сфере пожарной безопасности на объектах массового пребывания людей

Решение создать межведомственную группу было принято после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, где погибли более 60 человек.

Межведомственная группа займется повышением эффективности надзора за исполнением законодательства о пожарной безопасности, обеспечением координации работы заинтересованных органов власти и обмена информацией, передает RT.