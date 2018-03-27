Власти Кемерово опубликовали список погибших и пропавших без вести при пожаре в ТЦ
Администрация Кемерова опубликовала список погибших и пропавших без вести в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня»
В списке указано, что пропавшими без вести считаются 38 человек. Среди них 26 детей. В перечне погибших, личность которых установлена, 25 человек. Из них 13 детей. По данным администрации, 69 человек были госпитализированы, сообщает RT.
Список пропавших без вести:
- Полина Сергеевна Мороз (36 лет)
- Мария Витальевна Мороз (13 лет)
- Майя Александровна Ерохина (11 лет)
- Валерия Лиллевяли (5 лет)
- Вероника Михайловна Трусова (8 лет)
- Василина Михайловна Трусова (5 лет)
- Алина (16 лет)
- Вячеслав Никулин (10 лет)
- Евгения Геннадьевна Мельникова
- Нина Ивановна Сухозад (69 лет)
- Светлана Ковалевская (5 лет)
- Егор Ковалевский (9 лет)
- Ульяна Дмитриевна Алимова (6 лет)
- Яна Алимова (42 года)
- Александр Григорьевич Каган (11 лет)
- Григорий Александрович Каган (42 года)
- Виктория Константиновна Зипунова (12 лет)
- Вячеслав Владимирович Бахаев (44 года)
- Анна Вячеславовна Бахаева (8 лет)
- Алена Игоревна Сабадаш (23 года)
- Роман Игоревич Востриков (2 года)
- Артем Игоревич Востриков (5 лет)
- Анна Игоревна Вострикова (7 лет)
- Елена Сергеевна Вострикова
- Михаил Дмитриевич Галанин (10 лет)
- Дмитрий Саркисович Галанин (43 года)
- Дарья Петровна Сараева
- Анфиса Викторовна Кляйн (30 лет)
- Денис Петрович Сидоров (39 лет)
- Егор Сидоров (15 лет)
- Арина Сидорова (9 лет)
- Анастасия Александровна Смирнова (11 лет)
- Татьяна Александровна Курчевская (11 лет)
- Виктория Почанкина (11 лет)
- Вероника Понушкова (11 лет)
- Вилена Черникова (11 лет)
- Татьяна Курчевич (4 года)
- Елена Валерьевна Вдовина (45 лет)
Список погибших, личность которых установлена
- Надежда Васильевна Агаркова (57 лет)
- Мария Сергеевна Агаркова (10 лет)
- Константин Сергеевич Агарков (8 лет)
- Марина Ивановна Баранова (60 лет)
- Артем Дмитриевич Баранов (12 лет)
- Арина Дмитриевна Баранова (8 лет)
- Наталья Николаевна Устинова (35 лет)
- Ульяна Станиславовна Устинова (4 года)
- Антон Григорьевич Мухин (28 лет)
- Ратибор Антонович Мухин (5 лет)
- Татьяна Викторовна Дарсалия
- Наталья Александровна Селезень (38 лет)
- Станислав Игоревич Архипенко (31 год)
- Виктория Станиславовна Архипенко (5 лет)
- Олеся Александровна Москаленко (30 лет)
- Ксения Евгеньевна Москаленко (4 года)
- Евгений Вячеславович Москаленко (35 лет)
- Вадим Олегович Чмыхалов (10 лет)
- Елизавета Александровна Сыпко (12 лет)
- Ольга Владимировна Федина (46 лет)
- Артемий Анатольевич Иванчик (10 лет)
- Игорь Юрьевич Тесленко (51 год)
- Арина Игоревна Тесленко (8 лет)
- Ксения александровна Ананьева (12 лет)
- Ирина Владимировна Бахаева (44 года)
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