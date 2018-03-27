Власти Кемерово опубликовали список погибших и пропавших без вести при пожаре в ТЦ

Администрация Кемерова опубликовала список погибших и пропавших без вести в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня»

В списке указано, что пропавшими без вести считаются 38 человек. Среди них 26 детей. В перечне погибших, личность которых установлена, 25 человек. Из них 13 детей. По данным администрации, 69 человек были госпитализированы, сообщает RT .

В Следственном комитете России пояснили, что некоторые тела сильно повреждены огнем. Для их идентификации проводят генетические экспертизы. Чтобы избежать ошибок на этом этапе следователи считают невозможной публикацию списков погибших при пожаре, сообщает пресс-служба СКР.

Как сообщали Юга.ру, при пожаре в «Зимней вишне» погибло более 60 человек, среди них 41 ребенок. Возбуждено уголовное дело.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что в торговом центре с 19 марта не работала пожарная сигнализация, однако никто ничего не предпринимал по этому поводу. Следствие рассматривает две версии пожара: самовозгорание электрики, которую замкнуло, и применение открытого огня. Позже выяснилось, что торговый центр ввели в эксплуатацию без согласования с МЧС.

В России объявили национальный траур по погибшим при пожаре в Кемерове.