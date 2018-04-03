В Ставрополе прокуратура потребовала временно закрыть из-за нарушений два торговых центра
В Ставрополе в деятельности двух торгово-развлекательных центров на территории Промышленного района прокуратура выявила нарушения
Многочисленные нарушения требований пожарной безопасности выявили в торгово-развлекательных центрах «Космос» и «Москва». Нарушения могут создать угрозу наступления тяжких последствий при возникновении чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.
В связи с этим в отношении должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность, а также юридических лиц, обслуживающих ТЦ, возбудили дела об административных правонарушениях. В Промышленный районный суд подали заявления о приостановлении деятельности торгово-развлекательных центров до устранения нарушений.
Прокуратура продолжит проверки деятельности мест с массовым пребыванием граждан.
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Как сообщали Юга.ру, в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта произошел пожар, который унес жизни более 60 человек, среди них 41 ребенок. После этого Генпрокуратура поручила проверить все ТРЦ России. На Ставрополье во время проверок торговых центров нашли более 1,2 тыс. нарушений.
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