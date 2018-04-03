В Ставрополе прокуратура потребовала временно закрыть из-за нарушений два торговых центра

В Ставрополе в деятельности двух торгово-развлекательных центров на территории Промышленного района прокуратура выявила нарушения

Многочисленные нарушения требований пожарной безопасности выявили в торгово-развлекательных центрах «Космос» и «Москва». Нарушения могут создать угрозу наступления тяжких последствий при возникновении чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края. В связи с этим в отношении должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность, а также юридических лиц, обслуживающих ТЦ, возбудили дела об административных правонарушениях. В Промышленный районный суд подали заявления о приостановлении деятельности торгово-развлекательных центров до устранения нарушений. Прокуратура продолжит проверки деятельности мест с массовым пребыванием граждан.