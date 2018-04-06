Суд Украины арестовал капитана российского судна «Норд» на два месяца

Херсонский городской суд 6 апреля принял решение арестовать капитана задержанного украинскими пограничниками судна «Норд» Владимира Горбенко

Представитель компании судовладельца Анна Шевелева рассказала «Крыминформу», что Горбенко арестован на два месяца, однако у него есть возможность выйти под залог, и адвокаты сделают это.

Пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик сообщила корреспонденту РИА «Новости», что Горбенко арестован до 31 мая, а сумма залога составит 35 тыс. 240 гривен (76 тыс. 849 рублей).

В отношении капитана судна возбудили уголовное дело по ст. 332-1 УК Украины (Нарушение порядка въезда и выезда на временно оккупированную территорию), предусматривающей до трех лет лишения свободы.