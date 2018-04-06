Суд Украины арестовал капитана российского судна «Норд» на два месяца
Херсонский городской суд 6 апреля принял решение арестовать капитана задержанного украинскими пограничниками судна «Норд» Владимира Горбенко
Представитель компании судовладельца Анна Шевелева рассказала «Крыминформу», что Горбенко арестован на два месяца, однако у него есть возможность выйти под залог, и адвокаты сделают это.
Пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик сообщила корреспонденту РИА «Новости», что Горбенко арестован до 31 мая, а сумма залога составит 35 тыс. 240 гривен (76 тыс. 849 рублей).
В отношении капитана судна возбудили уголовное дело по ст. 332-1 УК Украины (Нарушение порядка въезда и выезда на временно оккупированную территорию), предусматривающей до трех лет лишения свободы.
Как сообщали Юга.ру, 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в Азовском море рыболовецкое судно «Норд» под российским флагом с десятью членами экипажа на борту.
4 апреля Владимира Горбенко перевели из СИЗО в больницу Херсона, а 5 апреля суд принял решение освободить капитана до основного разбирательства. После освобождения мужчина рассказал, что за последние несколько дней перенес два гипертонических криза.
ФСБ России возбудила уголовное дело об угоне российского судна. Командование Черноморского флота заявило о готовности по команде обеспечить постоянное присутствие в северо-восточной части Черного моря и в акватории Азовского моря.
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