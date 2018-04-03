Черноморский флот готов обеспечить постоянное присутствие в Азовском море после захвата судна «Норд»

Командование Черноморского флота рассматривает вопрос об обеспечении безопасности судоходства в акватории Азовского и Черного морей

Вопрос был поднят после того, как украинские пограничники задержали керченское рыболовецкое судно «Норд».

«Агрессивные действия украинских морских пограничников в международных водах представляют не только опасность захвата российских судов, но и формирование настоящего государственного пиратства», — заявил РИА «Новости» источник в силовых структурах Республики Крым.

Источник отметил, что угроза «украинского государственного пиратства уже обозначилась». Если поступит приказ, Черноморский флот, в том числе морская авиация, обеспечит постоянное присутствие в северо-восточной части Черного моря и в акватории Азовского моря для обеспечения безопасности российского судоходства.

Как сообщали Юга.ру, 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в Азовском море рыболовецкое судно «Норд» под российским флагом с десятью членами экипажа на борту. Украинская сторона экипаж «Норда» в нарушении морской границы. Рыбакам запретили покидать борт, судно арестовали и доставили в порт Бердянск.