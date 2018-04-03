Черноморский флот готов обеспечить постоянное присутствие в Азовском море после захвата судна «Норд»
Командование Черноморского флота рассматривает вопрос об обеспечении безопасности судоходства в акватории Азовского и Черного морей
Вопрос был поднят после того, как украинские пограничники задержали керченское рыболовецкое судно «Норд».
«Агрессивные действия украинских морских пограничников в международных водах представляют не только опасность захвата российских судов, но и формирование настоящего государственного пиратства», — заявил РИА «Новости» источник в силовых структурах Республики Крым.
Источник отметил, что угроза «украинского государственного пиратства уже обозначилась». Если поступит приказ, Черноморский флот, в том числе морская авиация, обеспечит постоянное присутствие в северо-восточной части Черного моря и в акватории Азовского моря для обеспечения безопасности российского судоходства.
Как сообщали Юга.ру, 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в Азовском море рыболовецкое судно «Норд» под российским флагом с десятью членами экипажа на борту. Украинская сторона экипаж «Норда» в нарушении морской границы. Рыбакам запретили покидать борт, судно арестовали и доставили в порт Бердянск.
ФСБ РФ возбудила уголовное дело об угоне российского судна. От Украины потребовали вернуть захваченное судно и освободить экипаж.
По словам капитана «Норда», украинские пограничники пообещали отпустить задержанных, если те предоставят украинские паспорта. Российскому консулу отказали в доступе к экипажу, мотивировав это тем, что на судне нет граждан РФ.
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