Посольство РФ потребовало от Украины предоставить доступ к экипажу арестованного судна

Российское посольство в Киеве требует от украинской стороны немедленно предоставить консульский доступ к членам экипажа задержанного рыболовецкого судна «Норд»

РИА «Новости» в пресс-службе посольства сообщили, что дипломаты будут добиваться скорейшего освобождения экипажа и возвращения судна владельцу. Сообщается, что посольство постоянно работает по этому делу.

Правительство Крыма до 6 апреля перечислит материальную помощь семьям членов экипажа сейнера, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя совета министров республики Игоря Михайличенко.

«Из резервного фонда совета министров выплатят материальную помощь семьям членов экипажа сейнера "Норд". Глава республики Сергей Аксенов подписал соответствующее распоряжение. Деньги зачислят на счета до 6 апреля 2018 года», — сказал Михайличенко.

По его словам, на счета мобильных телефонов членов экипажа проведены авансовые платежи. Это позволяет морякам поддерживать постоянную телефонную связь с родственниками.

Как сообщали Юга.ру, в Азовском море Госпогранслужба Украины задержала рыболовецкое судно под флагом России. На борту задержанного судна «Норд» было 10 человек. ФСБ возбудила уголовное дело об угоне российского судна. Адвокаты планируют обжаловать действия Украины.