Капитана задержанного украинцами рыболовецкого судна госпитализировали

Крым

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Капитана арестованного украинскими пограничниками крымского судна «Норд» Владимира Горбенко перевели из СИЗО в больницу Херсона

Об этом сообщил адвокат Дмитрий Щербина, который представляет интересы экипажа.

«Капитану плохо. Давление и сердце. Из изолятора временного содержания его перевели в больницу», — сказал он.

Щербина уточнил, что капитан находится в больнице имени Лучанского в Херсоне.

Планируется, что 5 апреля проведут судебное заседание по избранию меры пресечения для Горбенко, сообщает RT.

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Как сообщали Юга.ру, в Азовском море Госпогранслужба Украины задержала рыболовецкое судно под флагом России. На борту задержанного судна «Норд» было 10 человек. ФСБ возбудила уголовное дело об угоне российского судна. Адвокаты планируют обжаловать действия Украины.

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