Капитана задержанного украинцами рыболовецкого судна госпитализировали
Капитана арестованного украинскими пограничниками крымского судна «Норд» Владимира Горбенко перевели из СИЗО в больницу Херсона
Об этом сообщил адвокат Дмитрий Щербина, который представляет интересы экипажа.
«Капитану плохо. Давление и сердце. Из изолятора временного содержания его перевели в больницу», — сказал он.
Щербина уточнил, что капитан находится в больнице имени Лучанского в Херсоне.
Планируется, что 5 апреля проведут судебное заседание по избранию меры пресечения для Горбенко, сообщает RT.
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