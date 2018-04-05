Капитана задержанного украинцами рыболовецкого судна госпитализировали

Капитана арестованного украинскими пограничниками крымского судна «Норд» Владимира Горбенко перевели из СИЗО в больницу Херсона

Об этом сообщил адвокат Дмитрий Щербина, который представляет интересы экипажа.

«Капитану плохо. Давление и сердце. Из изолятора временного содержания его перевели в больницу», — сказал он.

Щербина уточнил, что капитан находится в больнице имени Лучанского в Херсоне.

Планируется, что 5 апреля проведут судебное заседание по избранию меры пресечения для Горбенко, сообщает RT.