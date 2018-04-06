Суд освободил капитана захваченного украинцами рыболовецкого судна

Херсонский городской суд принял решение освободить капитана арестованного украинскими пограничниками судна «Норд» Владимира Горбенко

Об этом сообщили РИА «Новости» адвокат Дмитрий Щербина. Он отметил, что Горбенко освободили до основного разбирательства. По словам адвоката, 6 апреля в полдень будет слушаться мера пресечения.

После ареста капитан судна рассказал, что за последние несколько дней перенес два гипертонических криза. После освобождения он отправился в больницу для прохождения обследования.