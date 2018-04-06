Суд освободил капитана захваченного украинцами рыболовецкого судна
Херсонский городской суд принял решение освободить капитана арестованного украинскими пограничниками судна «Норд» Владимира Горбенко
Об этом сообщили РИА «Новости» адвокат Дмитрий Щербина. Он отметил, что Горбенко освободили до основного разбирательства. По словам адвоката, 6 апреля в полдень будет слушаться мера пресечения.
После ареста капитан судна рассказал, что за последние несколько дней перенес два гипертонических криза. После освобождения он отправился в больницу для прохождения обследования.
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Как сообщали Юга.ру, в Азовском море Госпогранслужба Украины задержала рыболовецкое судно под флагом России. На борту задержанного судна «Норд» было 10 человек. ФСБ возбудила уголовное дело об угоне российского судна. Адвокаты планируют обжаловать действия Украины.
Капитана арестованного украинскими пограничниками крымского судна «Норд» Владимира Горбенко 4 апреля перевели из СИЗО в больницу Херсона.
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