Бельгия выдала гуманитарные визы пятерым гомосексуалам из Чечни

Пятеро гомосексуалов из Чечни получили гуманитарные визы в Бельгию

Об этом сообщает РБК со ссылкой на бельгийское издание Sudpresse. По данным издания, получившие визы представители ЛГБТ-сообщества уже прибыли в Бельгию.

Госсекретарь по вопросам убежища и миграции Бельгии Тео Франкен заявил, что еще год назад стало очевидным, что в Чечне сообщество ЛГБТ преследуют и некоторые из его членов были убиты.

Как сообщали Юга.ру, две публикации о задержаниях, пытках и убийствах в Чечне гомосексуалистов вышли в «Новой газете» в апреле 2017 года.

Министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров в июне 2017 года опроверг наличие геев в республике, приравняв их к марсианам. О том, что геев в Чечне не существует, Умаров заявлял ранее, также об этом говорили глава республики Рамзан Кадыров, его пресс-секретарь Альви Каримов, чеченский омбудсмен Нурди Нухажиев и еще ряд республиканских чиновников.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова изначально заявила, что у нее есть сомнения в подлинности сообщений о похищениях гомосексуалистов в Чечне, но позже попросила у Путина создать межведомственную рабочую группу вне территории Чечни, которая могла бы принимать обращения от граждан. Также она сообщила, что сейчас занимается проблемой лиц нетрадиционной ориентации, которые обратились к ней в связи с нарушением их прав. В ответ Путин пообещал поговорить с генпрокурором и главой МВД о положение гомосексуалистов на Северном Кавказе.

В мае 2017 года правозащитники заявили о том, что к ним за помощью обращались около 80 геев из Чечни, 40 человек на тот момент оттуда были эвакуированы.