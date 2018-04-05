В Кремле прокомментировали арест украинцами крымского рыболовецкого судна
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с задержанием украинскими пограничниками крымского судна «Норд»
Он пояснил, что государство руководствуется нормами международного права.
«Москва всегда была и остается стороной, приверженной духу и букве международного права. Россия следует всем положениям, соответствующим международному праву, и во всех действиях исходит только из этого», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к ситуации с задержанным судном.
Пресс-секретарь подчеркнул, что государство продолжит защищать интересы всех субъектов, которые имеют отношение к российской юрисдикции, сообщает RT.
Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин сообщил РИА «Новости», что ведомство расчитывает на здравый смысл Киева в ситуации с задержанным рыболовецким судном.
«Мы задействовали все имеющиеся в нашем распоряжении возможности для того, чтобы освободить десять рыбаков, которые на судне», — сказал Карасин.
По его словам, пока все попытки генконсульства в Харькове посетить и увидеть, как живут и в каком состоянии находятся люди, не приносят результатов. Однако МИД РФ использует все меры, для того, чтобы рыбаки были освобождены.
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