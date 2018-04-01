Защита обжалует действия Украины по угону российского судна в Азовском море

Адвокаты планируют обжаловать действия Украины, которая нарушила международные нормы и правила, удерживая экипаж крымское рыболовецкое судно «Норд»

Об этом сообщил вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко.

«Сейчас прорабатывают вопрос с МИД России и на уровне Республики Крым для того, чтобы россиян вернуть обратно домой. Но есть сложности с украинской стороной, она ведет себя некорректно», — сказал Михайличенко.

Он отметил, что украинские власти удерживают экипаж в нарушение международных норм и правил.



«Да, судно действительно арестовано украинским судом. Адвокаты работают. Уже обжалуют это решение», — уточнил вице-премьер.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что благодаря адвокатам и МИД России удалось добиться, чтобы экипажу судна «Норд» подвезли продовольствие и медикаменты, сообщает РИА «Новости».

Как сообщали Юга.ру, в Азовском море Госпогранслужба Украины задержала рыболовецкое судно под флагом России. На борту задержанного судна «Норд» было 10 человек. ФСБ возбудила уголовное дело об угоне российского судна.