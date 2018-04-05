В Краснодаре за первые сутки на «Тотальный диктант» зарегистрировались 560 человек

В Краснодаре за первый день после начала регистрации на «Тотальный диктант — 2018» заявки на участие более 500 человек

Напомним, 4 апреля на официальном сайте totaldict.ru открылась регистрация на площадки всемирной акции проверки грамотности «Тотальный диктант». За первые сутки количество зарегистрировавшихся в Краснодаре составило 560 человек. Эта цифра более чем в два раза превышает показатель прошлого года.

В Краснодаре акция пройдет в шестой раз. За пять лет количество человек, написавших диктант, выросло почти в семь раз — с 200 до 1 тыс. 314 участников.

«С каждым годом мы наблюдаем все больший интерес к самообразованию и саморазвитию: людям важно быть эрудированными и грамотными. "Тотальный диктант" предоставляет всем желающим возможность выразить свое отношение к родному языку и проверить собственные знания», — сказала региональный координатор проекта Алена Чавычалова.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре подготовлено 17 площадок на 1,8 тыс. мест. Треть из них уже занята.

«Учитывая опыт прошлых лет, мы предвидели большой интерес к акции со стороны горожан и увеличили количество мест примерно на 30% по сравнению с прошлым годом. Площадки заполняются быстро, обычно в течение нескольких суток, поэтому рекомендую надолго не откладывать процедуру регистрации», — отметил руководитель проекта в Краснодаре Илья Фейгенов.

Организаторы ведут переговоры по поиску дополнительных точек проведения диктанта. Предположительно к акции присоединится краснодарский филиал «Сбербанка».