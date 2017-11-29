Автором «Тотального диктанта — 2018» стала казанская писательница Гузель Яхина
Писательница Гузель Яхина станет автором текста международной акции «Тотальный диктант»
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Об этом 29 ноября сообщила руководитель проекта Ольга Ребковец. Она отметила, что главным нововведением в рамках акции станет ежегодная смена столицы «Тотального диктанта».
«Статус столицы предполагает, что город становится главной площадкой акции: автор приезжает читать свой текст в город-победитель. Всем известно, что штаб-квартирой "Тотального диктанта" исторически является Новосибирск. С этого года мы дадим шанс другим городам стать центром притяжения и главным городом акции», — объяснила Ребковец.
Она отметила, что штаб диктанта и его экспертный центр останутся в Новосибирске.
На сайте totaldict.ru стартовало народное голосование, в котором участвуют 16 городов: Владивосток, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Пермь, Саратов, Ставрополь, Таллин, Томск, Тюмень, Уфа и Челябинск.
По итогам голосования составят шорт-лист из семи городов-претендентов. Победителя 2018 года выберут и объявят 27 января, диктант состоится 14 апреля, передает ТАСС.
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Гузель Яхина — российская писательница. В 2015 году вышел ее дебютный роман «Зулейха открывает глаза» о раскулачивании 1930-х, который получил награды «Большая книга», «Ясная Поляна» и «Книга года».
Как сообщали Юга.ру, в 2017 году автором текста «Тотального диктанта» выступил писатель и историк Леонид Юзефович.
В Краснодаре в акции приняли участие 1 тыс. 314 человек, 104 из них получили оценку «отлично».
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