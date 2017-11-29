Автором «Тотального диктанта — 2018» стала казанская писательница Гузель Яхина

Писательница Гузель Яхина станет автором текста международной акции «Тотальный диктант»

Об этом 29 ноября сообщила руководитель проекта Ольга Ребковец. Она отметила, что главным нововведением в рамках акции станет ежегодная смена столицы «Тотального диктанта».

«Статус столицы предполагает, что город становится главной площадкой акции: автор приезжает читать свой текст в город-победитель. Всем известно, что штаб-квартирой "Тотального диктанта" исторически является Новосибирск. С этого года мы дадим шанс другим городам стать центром притяжения и главным городом акции», — объяснила Ребковец.

Она отметила, что штаб диктанта и его экспертный центр останутся в Новосибирске.

На сайте totaldict.ru стартовало народное голосование, в котором участвуют 16 городов: Владивосток, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Пермь, Саратов, Ставрополь, Таллин, Томск, Тюмень, Уфа и Челябинск.

По итогам голосования составят шорт-лист из семи городов-претендентов. Победителя 2018 года выберут и объявят 27 января, диктант состоится 14 апреля, передает ТАСС.