В Краснодаре откроют 17 площадок «Тотального диктанта»

Стали известны чтецы и площадки международной акции по проверке грамотности «Тотальный диктант — 2018» в Краснодаре

Краснодар примет участие в акции в шестой раз. За пять лет в столице Кубани количество человек, написавших диктант, выросло почти в семь раз — с 200 до 1 тыс. 314 участников. В 2018 году организаторы подготовили 17 площадок на 1,8 тыс. мест.

«Итоги прошлых лет показали, что "Тотальный диктант" не просто интересен, а ценен и важен горожанам. Диктант — добровольная акция для всех желающих, его пишут не ради оценки, сертификата или приза, а ради искреннего желания», — отметил руководитель проекта в Краснодаре Илья Фейгенов.

В федеральный централизованный список включены 17 краснодарских площадок. Несколько из них традиционно предоставлены городскими вузами, среди которых Кубанский госуниверситет, Краснодарский университет МВД, КубГТУ, КубГАУ, КГУФКСТ и академия ИМСИТ. Также откроются площадки в Торгово-промышленной палате, Краевой юношеской библиотеке имени Вараввы, в компании недвижимости «АЯКС-Риэлт». Участников акции также примут шесть общеобразовательных школ и гимназий: № 40, 24, 69, 2, 18 и 23.