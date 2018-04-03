Регистрация участников «Тотального диктанта» откроется 4 апреля
Электронная регистрация участников «Тотального диктанта» откроется на официальном сайте акции 4 апреля. Принять в ней участие могут все желающие
Процедура регистрации имеет простую форму и занимает несколько минут. На сайте необходимо выбрать свой город, удобную площадку и ввести личные данные.
Регистрация считается закрытой по мере заполнения всех городских площадок. На диктант необходимо явиться с удостоверением личности.
«Мы рекомендуем не откладывать процедуру регистрации на долгий срок — обычно места заканчиваются в течение двух—трех суток, — отметил организатор акции в Краснодаре Илья Фейгенов, — Однако необходимо помнить о том, что регистрацию одномоментно захотят пройти огромное количество желающих. В случае возникновения технической заминки на сайте рекомендуем провести повторную попытку регистрации несколькими часами позднее. С серьезными техническими проблемами мы не сталкивались».
Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре откроют 17 площадок «Тотального диктанта». Пятнадцатая по счету акция состоится 14 апреля в 14:00.
Автором текста стала казанская писательница Гузель Яхина. Он посвящен судьбе немцев Поволжья. Чтецами в Краснодаре выступят известные жители города, среди которых писатель Елена Логунова, руководитель творческой лаборатории «НесТАНдАРТ» и создатель медиапроекта МЫSLI Артем Никитин, помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий, журналист и блогер Мадина Амади, пресс-секретарь компании «Ростелеком» на юге России Евгения Тодорова, ведущие «Радио 107» Юлия Купер, Тигран Баратов, Марина Бойцова и другие. Журналист Нина Шилоносова станет чтецом в шестой раз.
Краснодар примет участие в акции в шестой раз. За пять лет в столице Кубани количество человек, написавших диктант, выросло почти в семь раз — с 200 до 1 тыс. 314 участников. В этом году площадки рассчитаны на 1,8 тыс. мест.
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