Регистрация участников «Тотального диктанта» откроется 4 апреля

Электронная регистрация участников «Тотального диктанта» откроется на официальном сайте акции 4 апреля. Принять в ней участие могут все желающие

Процедура регистрации имеет простую форму и занимает несколько минут. На сайте необходимо выбрать свой город, удобную площадку и ввести личные данные.

Регистрация считается закрытой по мере заполнения всех городских площадок. На диктант необходимо явиться с удостоверением личности.

«Мы рекомендуем не откладывать процедуру регистрации на долгий срок — обычно места заканчиваются в течение двух—трех суток, — отметил организатор акции в Краснодаре Илья Фейгенов, — Однако необходимо помнить о том, что регистрацию одномоментно захотят пройти огромное количество желающих. В случае возникновения технической заминки на сайте рекомендуем провести повторную попытку регистрации несколькими часами позднее. С серьезными техническими проблемами мы не сталкивались».

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре откроют 17 площадок «Тотального диктанта». Пятнадцатая по счету акция состоится 14 апреля в 14:00.