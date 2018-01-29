Очередной «Тотальный диктант» посвятят судьбе немцев Поволжья

Акция по проверке грамотности «Тотальный диктант — 2018» пройдет 14 апреля и будет посвящена судьбе немцев Поволжья

Об этом на пресс-конференции в Новосибирском госуниверситете сообщила журналистам автор текста диктанта Гузель Яхина.

«Я очень рада, что экспертный совет согласился с тем, что текст может быть написан и войти в новый роман "Дети мои", посвященный судьбе немцев Поволжья, судьбе Немецкой автономии на Волге с 1918 по 1941 год. Мне не пришлось выходить из той большой темы, куда я была погружена глубоко», — цитирует Яхину «Интерфакс».

Разработаны три текста для разных часовых зон. Они называются «Утро», «День» и «Вечер» и рассказывают об одном дне учителя немецкой словесности по фамилии Бах. В 2018 году формат акции претерпел изменения. Была избрана так называемая столица «Тотального диктанта», где 14 апреля текст будет читать его автор. Этим городом стал Владивосток, а центральной площадкой — Дальневосточный федеральный университет.

Татьяна Белица, член экспертного совета «Тотального диктанта», добавила, что для иностранных участников будет предложен специальный текст на основе общего текста диктанта.

Как сообщали Юга.ру, в 2017 году автором текста «Тотального диктанта» выступил писатель и историк Леонид Юзефович. В Краснодаре в акции приняли участие 1 тыс. 314 человек, 104 из них получили оценку «отлично».