Стали известны дата и время «Тотального диктанта — 2018»

Краснодар в шестой раз присоединится к международной акции проверки грамотности «Тотальный диктант»

За пять лет в Краснодаре увеличилось количество площадок, чтецов и партнеров. Кроме того, количество человек, написавших диктант, выросло почти в семь раз — с 200 до 1 тыс. 314 участников.

«Мы, как координаторы, стараемся сделать проект интересным, соблюдаем все условия акции. Как нам кажется, дух акции находит отклик в ценностях жителей нашего города. С каждым годом мы наблюдаем все больший интерес к самообразованию и саморазвитию: людям важно быть эрудированными, современными и грамотными. В XXI веке быть таким — модно», — прокомментировала координатор проекта в Краснодаре Алена Чавычалова.

В этом году партнеры «Тотального диктанта» организуют конкурсы с подарками для участников акции: конкурс сочинений «Как я написал "Тотальный диктант"» от компании «АЯКС-Риэлт», розыгрыш бесплатной операции от офтальмологической клиники «Три-З», выбор народного чтеца с «Радио 107» и другие.