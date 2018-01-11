Игроки и персонал ФК «Кубань» не получали зарплату от трех до семи месяцев — «СЭ»

Задолженность футбольного клуба «Кубань» перед игроками основного состава достигла трех месяцев

По информации «Спорт-Экспресса», несколько дней назад футболисты получили деньги за сентябрь. При этом персонал клуба не получал зарплату до семи месяцев. Сейчас долги постепенно погашают.

Команда в полном составе, а также тренерский штаб желто-зеленых 11 января прибыли в турецкую Анталию, где проведет первый зимний сбор, передает пресс-служба клуба.