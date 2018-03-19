ФК «Рубин» проведет сбор в Сочи

Футбольный клуб «Рубин» во время перерыва в чемпионате России проведет сбор в Сочи

Казанская команда отправится на краткосрочный сбор 22 марта, сообщили в пресс-службе клуба.

Следующий матч в рамках премьер-лиги «Рубин» проведет 1 апреля в Екатеринбурге против «Урала».

Во время перерыва в чемпионате России команда Станислава Черчесова проведет два товарищеских матча. 23 марта россияне сыграют в Москве со сборной Бразилии, 27 марта в Санкт-Петербурге встретятся с командой Франции.

Как сообщали Юга.ру, в июне 2017 года власти Сочи заявили о намерении направить в Российский футбольный союз предложение по десяти спортивным объектам, которые могут использоваться для тренировок российских клубов и сборных других стран. Курорт решил претендовать на статус центра для сборов команд РФПЛ.

16 марта стало известно, что московский «Локомотив» проведет сбор в Сочи.