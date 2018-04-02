На Ставрополье во время проверок торговых центров нашли более 1,2 тыс. нарушений

В Ставропольском крае прошли проверки объектов с массовым пребыванием людей

«В ходе проведения проверок было выявлено 1264 нарушений требований пожарной безопасности, административные материалы на лиц допустивших указанные нарушения составляются сотрудниками прокуратуры и будут направлены в ближайшее время в органы надзорной деятельности для привлечения виновных лиц», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю.

По состоянию на 30 марта проведена 161 проверка. Группа специалистов посетила 22 торговых центра, 11 кинотеатров, 2 гипермаркета, 38 объектов культуры, 12 объектов спорта, 10 детских досуговых организаций и 66 других объектов.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодарском крае противопожарные учения уже прошли в 26 торгово-развлекательных комплексах, в тренировках были задействованы 600 человек и 72 единицы техники. Остальные ТРЦ планируется проверить в части, касающейся эвакуации, до 1 апреля.

«В ходе учений выявлен ряд недостатков, которые надо устранить в кратчайшие сроки», — отметил вице-губернатор Андрей Алексеенко.