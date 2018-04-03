Дворкович отказался комментировать вопрос продажи НМТП после ареста братьев Магомедовых

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович не стал комментировать вопрос о том, как повлияет арест акционеров группы компаний «Сумма» на перспективы продажи их доли в Новороссийском морском торговом порту (НМТП)

«Я не буду комментировать эту тему», — цитирует вице-премьера ТАСС .

Уточняется, что группа компаний «Сумма» готовила сделку по продаже своей доли акционеру НМТП — «Транснефти».

Как сообщали Юга.ру, в отношении владельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых завели уголовные дела по статьям «Мошенничество», «Особо крупная растрата», «Создание организованного преступного сообщества». Бизнесменов задержали в Москве 31 марта. Тверской суд Москвы отправил под арест Магомедовых.

Группа «Сумма» имеет активы в нефтегазовом секторе, портовой логистике, строительстве, телекоме и инжиниринге. Группе принадлежат крупные доли в Новороссийском морском торговом порту, группе Fesco, Трансконтейнере, НКХП, Объединенной зерновой компании. Она контролирует Якутскую топливно-энергетическую компанию, а также инжиниринговый «Глобалэлектросервис» и строительную компанию «Стройновации».

По оценке Forbes Зиявудин Магомедов по итогам 2017 года входил в сотню богатейших предпринимателей России с состоянием в 1,4 млрд долларов.