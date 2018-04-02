Бизнес-омбудсмен Титов раскритиковал арест братьев Магомедовых
Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов заявил, что арестовывать Зиявудина и Магомеда Магомедовых не следовало, так как это может разрушить их бизнес
«Что касается ареста Магомедовых. Мы против ареста предпринимателей на стадии следствия. В соответствии со ст. 108 УПК они не должны подвергаться аресту, поскольку это разрушает их бизнес. В случае с Магомедовыми он вообще может оказаться в очень тяжелом состоянии. Если была угроза отъезда за рубеж, можно было бы применить домашний арест», — написал Титов на своей странице в фейсбуке.
Он добавил, что о существе предъявленных Магомедовым претензий судить не может, так как аппарат бизнес-омбудсмена не получал от них обращения и не знаком с материалами дела.
Активы «Суммы» значительно подешевели на Московской бирже после ареста Магомедовых. Так, стоимость акций Новороссийского морского торгового порта (НМТП), «Трансконтейнера», Дальневосточного морского пароходства (ДВМП), и других активов группы «Сумма» резко снизилась на открытии торгов утром 2 апреля. К вечеру акции частично компенсировали утреннее падение.
Как сообщали Юга.ру, Магомедовых арестовали на два месяца по подозрению в хищении и растрате 2,5 млрд рублей бюджетных средств, а также в создании преступного сообщества. В пресс-службе МВД РФ сообщили, что дело возбуждено «по фактам хищений в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения». По версии следствия, эти средства находятся на зарубежных счетах офшорных компаний.
Группа «Сумма» имеет активы в нефтегазовом секторе, портовой логистике, строительстве, телекоме и инжиниринге.
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