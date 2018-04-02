Бизнес-омбудсмен Титов раскритиковал арест братьев Магомедовых

Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов заявил, что арестовывать Зиявудина и Магомеда Магомедовых не следовало, так как это может разрушить их бизнес

«Что касается ареста Магомедовых. Мы против ареста предпринимателей на стадии следствия. В соответствии со ст. 108 УПК они не должны подвергаться аресту, поскольку это разрушает их бизнес. В случае с Магомедовыми он вообще может оказаться в очень тяжелом состоянии. Если была угроза отъезда за рубеж, можно было бы применить домашний арест», — написал Титов на своей странице в фейсбуке.

Он добавил, что о существе предъявленных Магомедовым претензий судить не может, так как аппарат бизнес-омбудсмена не получал от них обращения и не знаком с материалами дела.