«Это не одноразовая акция». Песков прокомментировал арест братьев Магомедовых

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 апреля прокомментировал арест владельцев группы «Сумма» Магомеда и Зивуядина Магомедовых, которых подозревают в хищениях бюджетных денег

По словам Пескова, их арест — это целенаправленная политика по мониторингу использования бюджетных средств.

«Нет, это не какие-то одноразовые акции. Вы знаете, что в плане мониторинга использования бюджетных средств проводится жесткая целенаправленная политика. Мы действительно видим обвинения в адрес Магомедовых. Продолжается следствие, поэтому что-либо говорить было бы некорректным», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Он добавил, что суд определит виновность и невиновность тех, кто был задержан, сообщает РИА «Новости».

Как сообщали Юга.ру, в отношении владельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых завели уголовные дела по статьям «Мошенничество», «Особо крупная растрата», «Создание организованного преступного сообщества». Бизнесменов задержали в Москве 31 марта. Тверской суд Москвы отправил под арест Магомедовых.

Группа «Сумма» имеет активы в нефтегазовом секторе, портовой логистике, строительстве, телекоме и инжиниринге. Группе принадлежат крупные доли в Новороссийском морском торговом порту, группе Fesco, Трансконтейнере, НКХП, Объединенной зерновой компании. Она контролирует Якутскую топливно-энергетическую компанию, а также инжиниринговый «Глобалэлектросервис» и строительную компанию «Стройновации».

По оценке Forbes Зиявудин Магомедов по итогам 2017 года входил в сотню богатейших предпринимателей России с состоянием в 1,4 млрд долларов.