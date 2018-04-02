В Адыгее проверки выявили 278 нарушений пожарной безопасности

С 28 марта в Адыгее пожарные и прокуратура проверили 18 торгово-развлекательных комплексов, 9 учреждений культуры и 29 социальных учреждений

Кроме того, проведено 47 учений, в ходе которых было эвакуировано почти 9 тыс. человек.

Как сообщил начальник МЧС по Адыгее Султан Хацуков, по предварительным итогам 47 проверок выявлено 278 нарушений соблюдения мер пожарной безопасности.

«В основном нарушения касаются состояния автоматической пожарной сигнализации, эвакуационных путей, первичных средств пожаротушения, уровня знаний пожарной безопасности персонала. Есть случаи препятствия проведения проверок со стороны арендаторов, которые закрывают свои магазины в торговых комплексах», — рассказал Хацуков.

Он отметил, что это не весь перечень нарушений. Сейчас проверяется наличие сертификатов на строительные материалы, которые используются при строительстве ТРЦ. Итоговая оценка состояния пожарной безопасности объектов будет дана только после завершения всех проверочных мероприятий.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов рекомендовал уделить особое внимание мониторингу состояния систем электроснабжения зданий, повысить уровень ответственности собственников зданий и арендодателей, которые должны обеспечивать условия для ведения бизнеса, в первую очередь, требования пожарной безопасности.